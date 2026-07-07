Россияне, желающие мира на Украине, хотят, чтобы он сопровождался победой. Об этом во вторник, 7 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал настроения граждан, связанные с ситуацией на Украине.
— Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой, — цитирует его издание Die Weltwoche.
По словам Пескова, именно в этом заключается принципиальная разница в восприятии событий, которые происходят на Украине.
В том же интервью российский политик подчеркнул, что Москва готова остановить боевые действия на Украине, как только войска ВСУ выйдут из российских регионов.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также добавил, что полоса безопасности, о которой говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.
3 июля стало известно, что солдаты ВС РФ освободили город Константиновку в ДНР. Путин выразил благодарность российским военным за эффективную работу и назвал их достижение отличным результатом.