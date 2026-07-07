В подмосковном поселке Поварово построили детский сад

Строительство современного трехэтажного детского сада площадью более 4 тысяч квадратных метров завершили в поселке Поварово городского округа Солнечногорск Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы проводились в ходе реализации национального проекта «Семья».
Он оборудован 10 группами, включая 2 ясельные, кабинетами логопеда и психолога, музыкальным и физкультурным залами, медицинским блоком и современным пищеблоком. Также специалисты благоустроили прилегающую территорию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.