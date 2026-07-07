Воронежский «Факел» выиграл у «Ростова» на сборах со счетом 3:1

В первом из двух спаррингов в рамках летних сборов воронежский «Факел» обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Контрольный матч прошел на стадионе «Чайка» в Воронеже 7 июля. Гости открыли счет после удара со штрафного, но хозяева сравняли его еще до перерыва, а во втором тайме отправили в сетку «Ростова» два безответных мяча. Голами в составе «огнеопасных» отметились Белайди Пуси, Аксель Гнапи и Максим Турищев.