В Калининграде сносят здание XIX века, которое входило в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга

На Правой набережной в Калининграде сносят административное здание XIX века, которое входило в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга, а позже — мукомольного завода. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Культурная индустриализация».
Своим внешним видом здание напоминало виллу: большие неоготические окна, фахверк, кирпичный декор. И сегодня, 7 июля 2026, его сносят! Вместо того чтобы отреставрировать, сделать украшением набережной, принести пользу городу — наследие уничтожают, — сообщили в телеграм-канале.
Его автор, гид и специалист по культурному наследию Евгений Мосиенко в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru отметил, что осуждает и считает варварством решение собственника снести такой объект. «Этот случай также демонстрирует, насколько несовершенна у нас система охраны памятников. Историческое здание мельницы является объектом культурного наследия, и, конечно, выявлять его необходимо в составе ансамбля. Вместо этого под защиту ставится только один производственный корпус, а здание в 15 метрах от него, обладающее всеми признаками памятника, — нет», — говорится в сообщении.
Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сказал корреспонденту Калининград.Ru, что сожалеет о сносе исторического здания на Правой набережной. По его словам, в ведомство не поступало заявлений о признании его памятником.
Мне уже доложили. Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам. Мне искренне вместе с вами жалко, но всё не охватить. Ещё десять лет назад краеведам говорил: «Ребят, давайте хотя бы самое ценное [поставим на охрану], подайте заявление». Они начали подавать, но потом устали, видимо. Этот объект не охватили. Я не помню даже, [чтобы его пытались признать памятником], хотя давно работаю, — заявил Маслов.
По данным портала Prussia39.ru, комплекс Кёнигсбергской вальцовой мельницы построили около 1890 года. Оно представляет собой семиэтажное здание из красного кирпича. Фасады украшают оконные проёмы с лучковыми перемычками, орнаментированные карнизы, фриз и другие детали. После войны там стал размещаться Калининградский мукомольный завод.
Фото: Евгений Мосиенко.