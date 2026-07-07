В Калининграде сносят здание XIX века, которое входило в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга

Мне уже доложили. Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам. Мне искренне вместе с вами жалко, но всё не охватить. Ещё десять лет назад краеведам говорил: «Ребят, давайте хотя бы самое ценное [поставим на охрану], подайте заявление». Они начали подавать, но потом устали, видимо. Этот объект не охватили. Я не помню даже, [чтобы его пытались признать памятником], хотя давно работаю, — заявил Маслов.