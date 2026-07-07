Bloomberg: Морской экспорт нефти из России вырос до максимума с 2022 года

Объемы морского экспорта нефти из России за последние четыре недели достигли рекордных 4,22 миллиона баррелей в сутки, что является максимальным показателем с 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Рост физических поставок сопровождается снижением мировых цен на сырье и увеличением объемов нефти, не имеющей конечного покупателя. В частности, в июне объемы экспорта превысили фактические поставки потребителям примерно на 500 тысяч баррелей в сутки.
— Из-за этого запасы российской нефти на танкерах вновь приблизились к уровням начала года. Часть грузов начала скапливаться у египетского терминала Мерса-эль-Хамра и в районе архипелага Риау к востоку от Сингапура, — говорится в материале.
Несмотря на увеличение объемов экспорта, финансовые показатели снижаются. Средняя недельная валовая выручка от поставок российской нефти за последние четыре недели упала до 1,88 миллиарда долларов, впервые с апреля опустившись ниже отметки два миллиарда долларов.
Между тем компания Black Sea Petroleum, управляющая единственным нефтеперерабатывающим заводом в Грузии, расположенным в порту Кулеви, планирует полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения в августе-сентябре.