Бережливые стандарты объединили три горнолыжных курорта Сочи

Таким образом, участниками преобразований стали все три курорта олимпийского горного кластера Сочи: Красная Поляна, «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». Отметим, что на курортах Красная Поляна и «Роза Хутор» уже четвертый год внедряют современные управленческие подходы. За этот период специалисты регионального и Федерального центров компетенций успешно реализовали восемь проектов. Они оптимизировали процессы регистрации и расселения гостей, пересмотрели стандарты уборки номеров и внесли изменения в работу шведских линий.