Бережливые стандарты объединили три горнолыжных курорта Сочи

Новым участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» стал пятизвездочный гостиничный комплекс «Гранд Отель Поляна» в Сочи. Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
Таким образом, участниками преобразований стали все три курорта олимпийского горного кластера Сочи: Красная Поляна, «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». Отметим, что на курортах Красная Поляна и «Роза Хутор» уже четвертый год внедряют современные управленческие подходы. За этот период специалисты регионального и Федерального центров компетенций успешно реализовали восемь проектов. Они оптимизировали процессы регистрации и расселения гостей, пересмотрели стандарты уборки номеров и внесли изменения в работу шведских линий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.