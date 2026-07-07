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Волгоградский Фонд микрофинансирования выделил бизнесу около 170 млн рублей

Большая часть средств — 163,4 млн рублей — выдана по программе «Развитие», в рамках программы «Старт» финансовую поддержку получили три субъекта МСП.

169,3 млн рублейрублей предоставил волгоградским предпринимателям региональный Фонд микрофинансирования в первом полугодии 2026 года.

Финансовая поддержка оказана 58 субъектам малого и среднего бизнеса.

Большая часть средств — 163,4 млн рублей — выдана по программе «Развитие», уточняют в комитете экономической политики и развития Волгоградской области. Ее участниками стали 55 предпринимателей. В рамках программы «Старт» финансовую поддержку получили три субъекта МСП — сумма составила 5,8 млн рублей.

Так, заем на сумму около 2,2 млн рублей предоставлен на приобретение сырья региональному производителю круп и гранул из зерновых культур «Краснодонские крупы». 5 млн рублей получила на приобретение оборудования компания по производству составляющих для косметической продукции и бытовой химии «Арома Нота».

Всего с начала деятельности Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области предпринимателям региона на льготных условиях микрозаймов предоставлено более 2,2 млрд рублей. Поддержку в рамках 1 233 договоров получили 1 136 субъектов МСП.

Узнать подробности о мерах господдержки можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8−800−302−3−203. Очные консультации предоставляются по адресу: Волгоград, проспект Маршала Жукова, 3.