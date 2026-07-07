Волгоградский Фонд микрофинансирования выделил бизнесу около 170 млн рублей

Так, заем на сумму около 2,2 млн рублей предоставлен на приобретение сырья региональному производителю круп и гранул из зерновых культур «Краснодонские крупы». 5 млн рублей получила на приобретение оборудования компания по производству составляющих для косметической продукции и бытовой химии «Арома Нота».