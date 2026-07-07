Шесть врачебных династий наградили в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде торжественно наградили лучшие врачебные династии в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Проект Минздрава и Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области «Медицинские династии» награждает семьи врачей уже три года.
Династия Абаимовых — Сидоровых — Яндыгановых стала самой выдающейся в этом году. Она признана одной из старейших в России, а общий трудовой стаж членов семьи составляет 828 лет. В шести поколениях насчитывается более 60 специалистов.
Также наградили династию Иванченко с общим стажем 213 лет. Сын ее основателя в годы Великой Отечественной войны разработал уникальную вакцину против сибирской язвы.
В номинации «Старейшая династия» победила семья Петерсон со стажем 567 лет. Род подарил стране 22 высококлассных специалиста, в том числе профессоров и докторов наук.
За вклад в развитие здравоохранения награду получила династия Паниных со стажем 216 лет. Представитель семьи Николай Колесников более 30 лет руководил медициной Камчатки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области открылся второй Центр здорового долголетия.