55 лет вместе и 5 детей: в Нижнем Новгороде чествовали образцовые семьи

В канун Дня семьи, любви и верности на базе районного Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) состоялось торжественное мероприятие, сообщили в пресс-службе городской администрации. Главными героями праздника стали многодетные родители и семейные пары, отмечающие солидные юбилеи совместной жизни.
С приветственным словом к жителям обратилась заместитель главы администрации Сормовского района Любовь Сорокина, которая пожелала сормовичам мира, согласия и уюта. Для гостей праздника организовали интерактивные площадки: все желающие могли поучаствовать в творческих мастер-классах по созданию гипсовых сувениров и бумажных букетов, а также сделать памятные кадры в тематических фотозонах с ромашками. Изюминкой программы стал показ трогательного спектакля «Чудо-юдо», который подготовили воспитанники центра. Центральным событием вечера стала церемония награждения.
Особые поздравления принимали: Ирина и Вячеслав Ширшовы (воспитывают 5 детей), Анастасия и Александр Курепкины (воспитывают 5 детей), Александра Москаева и Евгений Коломиец (воспитывают 4 детей).
Примером истинной супружеской верности для всех собравшихся стала чета Сбитневых. Валентин Михайлович и Мария Михайловна отпраздновали «изумрудную свадьбу» — 55 лет совместной жизни. Супруги воспитали двоих детей, а сейчас делятся жизненной мудростью с четырьмя внуками и правнучкой.
Памятные подарки и грамоты также вручили активистам федерального проекта «Крепкая семья». Кроме того, награды получили юные победители творческого конкурса рисунков «Семья — колыбель счастья».
Праздничные мероприятия (концерты, квесты и мастер-классы) в честь Дня семьи, любви и верности пройдут по всему Нижнему Новгороду в библиотеках, музеях и домах культуры.
Ранее сообщалось, что семья Грачёвых победила в конкурсе «Нижегородская семья».