55 лет вместе и 5 детей: в Нижнем Новгороде чествовали образцовые семьи

С приветственным словом к жителям обратилась заместитель главы администрации Сормовского района Любовь Сорокина, которая пожелала сормовичам мира, согласия и уюта. Для гостей праздника организовали интерактивные площадки: все желающие могли поучаствовать в творческих мастер-классах по созданию гипсовых сувениров и бумажных букетов, а также сделать памятные кадры в тематических фотозонах с ромашками. Изюминкой программы стал показ трогательного спектакля «Чудо-юдо», который подготовили воспитанники центра. Центральным событием вечера стала церемония награждения.