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Yle: Финские таможенники остались без работы из-за закрытия КПП Россией

Более ста сотрудников финской таможни оказались в неоплачиваемом отпуске после того, как Россия решила закрыть свои контрольно-пропускные пункты. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Yle.

Более ста сотрудников финской таможни оказались в неоплачиваемом отпуске после того, как Россия решила закрыть свои контрольно-пропускные пункты. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Yle.

— Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к увольнениям, — сказал заместитель главного доверенного лица Профсоюза работников таможни Финляндии Пекка Наски.

Сильнее всего страдали пункты пропуска в Нуйямае и Иматре. До этого таможенные службы сохраняли занятость за счет оформления поездов в Вайниккале, Ниирале и в порту Хамина-Котка.

Однако из-за прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией это направление тоже оказалось под угрозой.

— Открытые вакансии есть в основном в Хельсинки или на западе страны, но переезд для работников, проживающих на восточной границе, затруднителен, — цитирует собеседника издание.

До этого президент Финляндии Александр Стубб утверждал, что НАТО поддерживает удары ВСУ по территории России. По его словам, таким образом Москва может «вернуться за стол переговоров».

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