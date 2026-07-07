Выявлены цепочки нейронов, связанные с обсессивно-компульсивным расстройством

В общей сложности нейрофизиологам удалось обнаружить 129 наборов снимков, полученных при наблюдениях за пациентами с обсессивно-компульсивным расстройством, у которых также были органические повреждения мозга. Эти изображения исследователи сравнили с аналогичным набором данных для 608 добровольцев, у которых не было ОКР, но при этом были схожие повреждения в разных отделах центральной нервной системы.