Мэрия лишилась заработка на парковках в центре Волгограда

В Волгограде 7 июля для автолюбителей перекрыли улицу Володарского. Как сообщало ИА «Высота 102» ранее, до 22 июля проезд по этой улице в самом центре города будет недоступен из-за стартовавших работ по благоустройству. Кроме того, перекрытым оказался участок улицы Мира в границах от ул. имени Ленина до Володарского.