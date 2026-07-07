Немецкий турист умер, пытаясь достать мяч во время футбольного матча в Италии

На берегу озера Комо в Ломбардии на севере Италии 19-летний немецкий турист перепрыгнул через забор, чтобы достать футбольный мяч, но потерял равновесие на крутом склоне сразу за полем и упал в русло реки Тело. Позднее двое прохожих увидели безжизненное тело юноши. Об этом сообщил портал Het Laatste Nieuws.