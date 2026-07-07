Немецкий турист умер, пытаясь достать мяч во время футбольного матча в Италии

На берегу озера Комо в Ломбардии на севере Италии 19-летний немецкий турист перепрыгнул через забор, чтобы достать футбольный мяч, но потерял равновесие на крутом склоне сразу за полем и упал в русло реки Тело. Позднее двое прохожих увидели безжизненное тело юноши. Об этом сообщил портал Het Laatste Nieuws.
Службы экстренной помощи быстро отреагировали на случившееся и мобилизовали ресурсы. Помимо медицинского вертолета, на место трагедии вскоре прибыли Красный Крест, горно-спасательные и специализированные пожарные команды. Немца объявили мертвым на месте падения.
Итальянская полиция сообщила, что немец был из города Тюбинген. В свою очередь прокуратура Комо начала расследование происшествия. На данный момент местные власти рассматривают возможность проведения вскрытия тела немца, передает «Российская газета».
14 июня стало известно, что в бразильском штате Сан-Паулу правоохранители задержали троих мужчин, которые не привязали канат к прыгнувшей с высоты 21-летней Марии Эдуарды Родригес де Фрейтас, в результате чего она погибла.