В Калининградской области продажу бензина АИ-92 возобновляют на всех АЗС «Балтнефти»

В Калининградской области продажу бензина АИ-92 возобновляют на всех 35 АЗС «Балтнефти». Об этом написал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале. По его словам, в регионе сокращаются очереди на автозаправочных станциях. Власти фиксируют положительную динамику: снижается спрос и уменьшается среднесуточный отпуск топлива.
«Вместе с руководством “Балтнефти” приняли решение продолжить розничную продажу 92-го бензина на всех 35 АЗС сети. Напомню, дизель с выходных “Балтнефть” продаёт физлицам на всех своих заправках, а 92-й до этого времени для всех автомобилистов был доступен только на 11 точках», — сообщил губернатор.
На прошлой неделе «Балтнефть» обслуживала только юридические лица, выполняя государственные и муниципальные заказы. Ограничение на бензин продолжает действовать, как и везде, — до 30 литров в бак. Как отметил Беспрозванных, по дизелю именно на заправках «Балтнефти» допускается до 100 литров.
Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
После возникновения ажиотажа бензин и дизель в розницу для физлиц отпускали такие крупные сети, как «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Тебойл» и «Роснефть». На АЗС региона собирались огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводили к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.
Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область.