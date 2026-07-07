В Калининградской области продажу бензина АИ-92 возобновляют на всех АЗС «Балтнефти»

После возникновения ажиотажа бензин и дизель в розницу для физлиц отпускали такие крупные сети, как «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Тебойл» и «Роснефть». На АЗС региона собирались огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводили к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.