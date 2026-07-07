Снимут фильм об истории Воронежа со времен города-крепости

Кроме того, команда, в которую входят ведущие воронежские историки, археологи, этнографы и культурологи, снимет документальный фильм «20 веков воронежской предыстории». Картина расскажет о материальной культуре, быте и традициях народов, живших в Подонье задолго до строительства крепости Воронеж в 1586 году (напомним, первое упоминание Воронежа в русских летописях датируется 1177-м годом). Регион Верхнего и Среднего Подонья исторически был зоной активных контактов оседлых племен и кочевых народов, что оставило уникальный след в археологических памятниках. Показы фильма запланированы в Воронежской области с октября по декабрь.