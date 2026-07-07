Власти Ростова вновь ищут подрядчика для ремонта перехода на проспекте Кировском

Контракт с прежним подрядчиком расторгли из-за нарушений обязательств и срыва графиков. Исполнитель не приступил к воссозданию уникального мозаичного панно площадью около 20 кв. метров. Кроме того, он не предоставил проектную документацию, проигнорировал противоаварийные меры и не обеспечил охрану объекта.