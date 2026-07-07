Власти Ростова вновь ищут подрядчика для ремонта перехода на проспекте Кировском

В Ростове-на-Дону снова объявили тендер на ремонт подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Предполагаются работы по реставрации, а также капитальный ремонт. Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Конкурс открыли 6 июля, заявки будут принимать до 14 июля. Подрядчика определят 16 июля 2026 года.
Начальная цена контракта — 46,7 млн рублей, деньги выделят из бюджета Ростова-на-Дону. Обновление подземного перехода необходимо провести в четыре этапа. Срок завершения четвертого этапа — 1 ноября 2027 года. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2027 года.
Напомним, речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. В мае этого года власти не смогли найти подрядчика для ремонта перехода. Тогда на строительство, реставрацию четырех мозаичных панно, освещение и установку пандусов планировали потратить 48 млн рублей.
Контракт с прежним подрядчиком расторгли из-за нарушений обязательств и срыва графиков. Исполнитель не приступил к воссозданию уникального мозаичного панно площадью около 20 кв. метров. Кроме того, он не предоставил проектную документацию, проигнорировал противоаварийные меры и не обеспечил охрану объекта.
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