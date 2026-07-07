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Месси не забил пенальти в матче с Египтом и установил антирекорд ЧМ

Капитан сборной Аргентины и нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси во второй раз на ЧМ-2026 не смог реализовать пенальти.

Капитан сборной Аргентины и нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси во второй раз на ЧМ-2026 не смог реализовать пенальти.

На 21-й минуте у спортсмена не получилось переиграть египетского голкипера, который отразил его удар. До этого Месси также не забил пенальти во встрече второго тура группового этапа мундиаля с Австрией.

Таким образом, аргентинец установил антирекорд чемпионата мира: он стал первым футболистом, который не смог реализовать два 11-метровых удара в ходе одного мундиаля.

На момент публикации сборная Египта в матче ⅛ финала с Аргентиной ведет со счетом 1:0. Мяч на 15-й минуте забил защитник Яссер Эль-Ханафи.

В ночь с 6 на 7 июля команда Бельгии одержала победу над американской сборной в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Сиэтле и закончился со счетом 4:1.

Капитан команды Португалии Криштиану Роналду расплакался после вылета с последнего для себя чемпионата мира по футболу. Испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над португальцами.

Кроме того, 4 июля сборная Аргентины с трудом обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами.

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