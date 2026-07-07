Прокуратура Молдавии рассмотрит запрос о скандальной зарплате сестры Санду

Прокуратура Молдавии рассмотрит запрос о вызвавшей коррупционный скандал зарплате на авиационном предприятии MoldATSA Анастасии Табурчану, которая приходится двоюродной сестрой президенту страны Майи Санду. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила лидер партии «Великая Молдова» и бывший прокурор Виктория Фуртунэ, которая направила соответствующую жалобу.
— Теперь мы увидим, действительно ли реформированная прокуратура служит закону или лишь имиджу тех, кто находится у власти. Хватит ли у нее смелости проверить причастность публичных лиц и государственных должностных лиц или она снова станет слепой, немой и внезапно «без доказательств», когда дела поднимаются слишком высоко, — написала политик в своем Telegram-канале.
Скандал вокруг родственников Санду возник после того, как лидер Национальной партии Молдавии Драгош Галбур сообщил, что двоюродная сестра президента, работая пресс-секретарем в MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов и при этом не появлялась на рабочем месте.
7 мая военный суд в Китае приговорил бывшего министра обороны страны Ли Шанфу к смертной казни за коррупцию с двухлетней отсрочкой исполнения наказания. Также его пожизненно лишили политических прав и конфисковали все имущество экс-чиновника.