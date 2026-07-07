Прокуратура Молдавии рассмотрит запрос о скандальной зарплате сестры Санду

— Теперь мы увидим, действительно ли реформированная прокуратура служит закону или лишь имиджу тех, кто находится у власти. Хватит ли у нее смелости проверить причастность публичных лиц и государственных должностных лиц или она снова станет слепой, немой и внезапно «без доказательств», когда дела поднимаются слишком высоко, — написала политик в своем Telegram-канале.