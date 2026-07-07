Минкультуры предложило увеличить лимит «Пушкинской карты» до 7 тыс. рублей

Из 7 тыс. на билеты в государственные цирки можно будет потратить не более 2 тыс. руб. Такой же лимит сохранится на кинотеатры. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 22 июля. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября.