Yle: из-за закрытия КПП с Россией финские таможенники остались без работы

По данным Yle, сильнее всего пострадали пункты пропуска в Нуйямаа и Иматре. После закрытия автомобильных КПП финским правительством в 2023 году таможенные службы сохраняли занятость за счет оформления грузовых поездов, но из-за прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией с 1 июля текущего года это направление также оказалось под угрозой.