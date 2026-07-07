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Yle: из-за закрытия КПП с Россией финские таможенники остались без работы

Более ста сотрудников таможни Финляндии отправлены в неоплачиваемый отпуск, их профсоюз опасается массовых увольнений.

Источник: Комсомольская правда

Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Финляндией привело к тому, что более ста сотрудников финской таможни оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Мы боимся, что при худшем стечении обстоятельств затянувшаяся ситуация может привести к увольнениям», — отметил замглавного доверенного лица Профсоюза работников таможенников Финляндии Пекка Наски.

По данным Yle, сильнее всего пострадали пункты пропуска в Нуйямаа и Иматре. После закрытия автомобильных КПП финским правительством в 2023 году таможенные службы сохраняли занятость за счет оформления грузовых поездов, но из-за прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией с 1 июля текущего года это направление также оказалось под угрозой.

На этом фоне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен также заявил о возможном периодическом перекрывании Финского залива, сославшись на необходимость уничтожения украинских беспилотников. Ограничения связаны с атаками ВСУ на Санкт-Петербург.