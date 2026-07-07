Yle: из-за закрытия КПП с Россией финские таможенники остались без работы

Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Финляндией привело к тому, что более ста сотрудников финской таможни оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
«Мы боимся, что при худшем стечении обстоятельств затянувшаяся ситуация может привести к увольнениям», — отметил замглавного доверенного лица Профсоюза работников таможенников Финляндии Пекка Наски.
По данным Yle, сильнее всего пострадали пункты пропуска в Нуйямаа и Иматре. После закрытия автомобильных КПП финским правительством в 2023 году таможенные службы сохраняли занятость за счет оформления грузовых поездов, но из-за прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией с 1 июля текущего года это направление также оказалось под угрозой.
На этом фоне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен также заявил о возможном периодическом перекрывании Финского залива, сославшись на необходимость уничтожения украинских беспилотников. Ограничения связаны с атаками ВСУ на Санкт-Петербург.