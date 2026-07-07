Суд в Курске рассмотрит дело четырех участников ЧВК «Ястреб»

По версии следствия, основной эпизод обвинения господина Марущенко связан с обманом 89 человек, желавших заключить контракт с Министерством обороны РФ. Следствие считает, что он вместе с другими фигурантами убеждал приходивших в военкомат граждан, что контракт с Минобороны заключается лишь формально, а фактически они будут служить в ЧВК «Ястреб», получать значительно больше денег и будут «освобождены от армейских проблем».