Юрист Русяев: Блиновская может тратить в колонии до 11,8 тысячи рублей в месяц

— Источников денег на счете три. Во-первых, это заработок в колонии, и он у Блиновской есть: она занята на швейном производстве. Во-вторых, пенсии и социальные пособия. В-третьих, переводы от родственников или иных лиц. Здесь работает норма, о которой часто забывают. Заработанное в учреждении, пенсии и пособия расходуются без ограничения по сумме, а переводы извне ограничены. И размер зависит от режима и условий отбывания, — передает слова Русяева News.ru.