Юрист Русяев: Блиновская может тратить в колонии до 11,8 тысячи рублей в месяц

Коуч и блогер Елена Блиновская, отбывающая наказание в исправительной колонии общего режима во Владимирской области, имеет право ежемесячно тратить со своего лицевого счета до 11,8 тысячи рублей. Об этом рассказала юрист Илья Русяев.
Он отметил, что в исправительных учреждениях не используются наличные, поэтому все расчеты ведутся безналично через личный счет осужденного. Установленный лимит применяется исключительно к денежным переводам, поступающим от родственников или третьих лиц. При этом заработная плата, пенсии и социальные пособия могут быть потрачены без каких-либо финансовых ограничений.
Неиспользованный остаток лимита переносится на следующий месяц, однако его накопление не предусмотрено: отсчет начинается заново каждый календарный месяц. Русяев также отметил, что при образцовом поведении осужденные могут быть переведены на облегченные условия содержания, что предусматривает полную отмену лимита на траты.
— Источников денег на счете три. Во-первых, это заработок в колонии, и он у Блиновской есть: она занята на швейном производстве. Во-вторых, пенсии и социальные пособия. В-третьих, переводы от родственников или иных лиц. Здесь работает норма, о которой часто забывают. Заработанное в учреждении, пенсии и пособия расходуются без ограничения по сумме, а переводы извне ограничены. И размер зависит от режима и условий отбывания, — передает слова Русяева News.ru.
Недавно в Сети появилась информация, что Блиновская, отбывающая наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, в колонии получает зарплату менее семи тысяч рублей в месяц, при этом до задержания ее ежемесячный доход был около 100 миллионов рублей.