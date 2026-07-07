Кузбасский техникум победил в конкурсе фотографий «Профессии будущего»

Сибирский политехнический техникум (СПТ), расположенный в Кузбассе, стал победителем Всероссийского конкурса фотографий «Профессии будущего», сообщили в региональном министерстве образования. Учебное заведение является участником федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего на конкурс подали 553 работы. Победителей определили в 19 номинациях. СПТ выиграл в номинации «Цифровые технологии».
На фотографии запечатлена ученица кемеровской школы № 14. Она знакомится с оборудованием техникума на едином дне открытых дверей «Профессионалитета» кластера «Цифровой Кузбасс». Автор работы — преподаватель Кирилл Ворогушин. Идея снимка в том, что знакомство с будущей профессией начинается со школы.
Кластеры-победители получат благодарственные письма от организатора конкурса. Герои кадров же станут лицами федерального проекта в различных каналах и форматах коммуникаций до 2030 года. А фотоработы победителей будут использованы в серии информационных материалов в федеральных СМИ в ходе информационной кампании, посвященной «Профессионалитету».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.