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В Волгограде хитрых коммерсантов обязали переделать алкомаркет в ФОК

В Волгограде началась переделка алкомаркета в ФОК. Как сообщили в.

В Волгограде началась переделка алкомаркета в ФОК. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, ранее арбитражный суд признал ничтожной сделку по отчуждению земельного участка, вернул его в государственную собственность и признал самовольной постройкой здание магазина.

В августе 2022 года земельный участок, расположенный по ул. Хользунова, 61, был предоставлен администрацией региона без проведения публичных торгов в аренду ООО «Рента Вектор» исключительно для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Однако вместо ФОК здесь появился алкомаркет. Хитрым коммерсантам не оставалось ничего другого, как приступить к выполнению решения суда.

Фото прокуратуры Волгограсдкой области.