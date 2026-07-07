В Волгограде хитрых коммерсантов обязали переделать алкомаркет в ФОК

В Волгограде началась переделка алкомаркета в ФОК. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, ранее арбитражный суд признал ничтожной сделку по отчуждению земельного участка, вернул его в государственную собственность и признал самовольной постройкой здание магазина.