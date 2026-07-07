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Главные новости к вечеру 7 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 7 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов

Источник: Imago/TASS

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, сообщается на сайте организации. Таким образом, МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без рассмотрения нейтральности каждого спортсмена в индивидуальном порядке.

ВС РФ взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Северной» группировки освободили населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Подразделения ВС РФ атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах населенных пунктов Сумской области.

По делу об убийстве подозреваемой в теракте в Монако задержан офицер ГУР

На Украине задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве женщины, которая проходила подозреваемой по делу о покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Тело женщины обнаружили под Киевом 6 июля, а взрыв в Монако произошел 29 июня. Отмечается, что один из подозреваемых является действующим офицером Главного управления разведки Минобороны Украины, второй — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к трем годам тюрьмы

Источник: AP 2024

Суд вынес приговор Марин Ле Пен по резонансному делу о фиктивном трудоустройстве помощников. Политик получила три года лишения свободы, один из которых — под электронным браслетом. Суд также постановил, что запрет на занятие выборных должностей продлится 15 месяцев, что оставляет Ле Пен возможность участвовать в президентских выборах 2027 года.

Два взрыва произошли в Дамаске вблизи отеля, где остановился Макрон

Утром 7 июля в сирийской столице прогремели взрывы рядом с отелем, где останавливался президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, глава государства не пострадал. Источник в службах безопасности рассказал, что одно взрывное устройство заложили в мусорный бак, а второе — в автомобиль рядом с отелем Four Seasons.

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