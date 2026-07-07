Хорошая идея должна работать: какие проекты получают поддержку Росмолодежи

Каждый грантополучатель — менеджер своего проекта. Необходимо не только иметь вдохновляющую идею, но и хорошо понимать, как распорядиться средствами на ее реализацию, а затем отчитаться о проделанной работе. На сайте grants.myrosmol.ru есть «Методические рекомендации по отчетности», где перечислены все требования к формам и перечню документов.