Хорошая идея должна работать: какие проекты получают поддержку Росмолодежи

Открыть доступ людям с инвалидностью в мир креативных профессий, обучить навыкам первой помощи школьников и студентов, помочь выгоревшим мамам — эти и многие другие идеи воплотились в жизнь благодаря грантовой поддержке Росмолодежи. Конкурс на гранты ежегодно привлекает более 50 тысяч участников, а средства на реализацию своей мечты получили уже 3200 авторов проектов. Рассказываем о нескольких победителях конкурса «Росмолодежь. Гранты», ответственно распорядившихся своими наградами.
Отменяя барьеры.
Александра Петрова из Челябинской области стала одной из победительниц с проектом «Инклюзия в креативных индустриях». Это первая масштабная инициатива в Уральском федеральном округе, которая повышает доступность творческих профессий и делает мир креативных индустрий более открытым для молодых людей с инвалидностью.
Проект охватывает кинематограф, театр, дизайн, гастрономию, музыку, блогинг и включает экскурсии, мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы. Все это помогает выстроить мост между молодежью с ОВЗ, компаниями креативной направленности и культурными институциями.
Конкурс «Росмолодежь. Гранты» ежегодно привлекает более 50 тысяч участников, а средства на реализацию мечты получили уже 3200 авторов проектов.
Один из наиболее важных этапов проекта — первый в УрФО форум, который собрал представителей креативного бизнеса, культурных институций и молодых людей с ОВЗ.
В течение двух дней молодые люди с инвалидностью могли пообщаться с представителями креативного бизнеса и организациями в области культуры — задать экспертам вопросы о профессиональных навыках и компетенциях, необходимых специалистам в креативных индустриях.
Форум стал основой для интеграции и большего включения молодых людей с ОВЗ в креативные индустрии в масштабах округа. Запланированный охват проекта — 610 благополучателей. Форум «Инклюзия в креативных индустриях» получил грант за максимальный социальный эффект, охват, влияние на общественные практики и значимость для уязвимой группы.
Слышать друг друга.
Амалия Хакимова из Башкортостана организовала в Уфе инклюзивную творческую лабораторию «Твой Театр», чтобы привлечь ребят с инвалидностью по слуху и без ОВЗ к совместному творчеству.
Развивать творческие навыки участникам помогают занятия актерским мастерством, пантомимой, клоунадой и сценической жестовой речью. Проект создает инклюзивную творческую среду и помогает развивать коммуникативные и социальные навыки. Театральная труппа — сообщество единомышленников, в котором всегда можно найти вдохновение и поддержку.
Итогом совместной работы станет показ мюзикла по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр», доступного и для слышащих, и для неслышащих зрителей.
На полученный грант Амалия Хакимова продолжает развивать лабораторию. Умение ответственно распорядиться наградой, вложив ее в свой проект, — важная часть работы.
Спорт без границ.
Еще один победитель грантового конкурса — спартакиада студентов с ОВЗ «Границы только в мыслях» — инициатива Екатерины Платошкиной из Казани, направленная на вовлечение студентов с ОВЗ в спорт и создание инклюзивной спортивной среды.
Спартакиада «Границы только в мыслях» направлена на вовлечение студентов с ОВЗ в спорт.
Спартакиада, в которой участвовали 576 студентов с ОВЗ, прошла в Казанском федеральном университете. Она включала адаптированные соревнования по стрельбе из электронного оружия, городкам, водному поло, шахматам, шашкам и нардам, а также образовательные занятия по адаптивному спорту и здоровому образу жизни. Участники проекта укрепляют здоровье и когнитивные навыки, растет их уверенность в себе и возможности для самореализации в университетской среде. Жюри отметило высокий социальный эффект проекта, инклюзивность и масштабность.
Вопрос жизни.
Проект «Первая помощь: Жизнь в кадре» представила Анастасия Качаева из Южно‑Сахалинска. Это эффективная и масштабируемая программа обучения школьников и студентов навыкам первой помощи, которая иногда бывает критически важна для сохранения здоровья и даже жизни человека.
Программа включает лекции, мастер-классы и практические занятия волонтеров-медиков, которые для наглядности используют видеоматериалы. В качестве проверочной работы ребята участвуют в квестах и квизах, закрепляя в игровой форме полученные навыки. Участники проекта, оказавшись перед необходимостью оказать экстренную помощь до приезда врача, не будут чувствовать страх и беспомощность, а смогут оказать необходимую помощь.
Танец памяти.
Необычный проект Александра Шаталова «Рекорд по брейкингу в честь 80‑летия Победы» — это всероссийский флешмоб танцоров брейкинга 6−35 лет, посвященный празднованию Дня Победы. Танцоры установят рекорд по массовому исполнению элемента «эйр твист», соединив таким образом молодежную культуру с сохранением исторической памяти.
Проект получит широкое освещение в СМИ и соцсетях, сформировав новую традицию празднования, близкую молодежи.
Чистота и здоровье.
Один из проектов-победителей — «Медицинский субботник» Полины Дмитриенко из Санкт-Петербурга, который объединил благоустройство территорий медицинских учреждений и профилактику заболеваний для жителей.
Участники проекта — волонтеры-медики и активные жители города, которые не только приводят в порядок территории больниц и поликлиник, но и организуют пункты бесплатной проверки основных показателей здоровья. Здесь можно измерить артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом, а также узнать о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни.
Суперсила для мамы.
Ольга Будникова из Иркутской области развивает проект «Мама в ресурсе: Байкальская земля = место силы». Ольга помогает 50 молодым мамам, живущим в селе Хомутовском и поблизости, вернуть себе энергию и выйти из выгорания.
Автор проекта предлагает молодым мама активности, которые дают им возможность отдохнуть, переключиться и расслабиться. Участвовать в туристических поездках по Прибайкалью, сессиях с психологом, заниматься арт-терапией и медитировать на природе можно вместе с малышом. Молодые мамы посетят «места силы» Байкала, научатся восстанавливаться, станут участницами семейных фотосессий и создадут женское сообщество взаимопомощи. Вся полезная информация для мам из других регионов появится на странице сообщества в VK.
Лаборатория важных дел.
Проект адаптации и самореализации молодежи «#В_МЕСТЕ» разработан для жителей Шидловского сельского поселения, которое находится в Волоконовском районе Белгородской области.
Участники проекта превращают местную библиотеку в молодежный центр для 266 молодых людей, вернувшихся из Белгорода и Шебекина. Здесь появятся клубы по интересам, курсы компьютерной грамотности для пожилых, акселератор проектного мышления «Вектор».
Акселератор — это своеобразная лаборатория, в которой участники «выращивают» гражданские инициативы. Добровольцы и активисты Волоконовского района учатся создавать социально значимые проекты, изучая обучающие видеоподкасты, а также во время встреч с федеральными экспертами, успешными грантополучателями и представителями министерства молодежной политики области. В проекте участвует около 500 человек: 200 — в очном формате и 300 человек — онлайн.
Стены для красоты.
Направление стрит-арта во Владимире только зарождается, Регина Яфасова решила развивать это направление современного искусства системно. Ее проект — городская резиденция уличного искусства «33 Каракули». В планах — 10 культурных мероприятий, не менее 20 воплощенных арт‑объектов на фасадах, инсталляции и другие арт-объекты.
Проект формирует культурный код города, создает сообщество молодых художников и дает им возможность развиваться и менять визуальный облик города.
Чистый замысел.
В Донецкой Народной Республике создана мастерская полного цикла переработки отходов: имеются шредер, инжектор, пресс‑формы, которые позволяют превращать мусор в полезные вещи.
Мастерская полного цикла переработки отходов в ДНР вовлекает молодежь в экологическую работу.
Проект вовлекает молодежь ДНР в экологическую работу, знакомит с принципами осознанного потребления и сокращения количества отходов. Во время лекций и на мастер-классах участники делают полезные предметы из пластиковых крышечек, макулатуры и ПЭТ-бутылок. Так участники включаются в экономику замкнутого цикла и получают полезные профессиональные навыки.
Открытый путь в спорт.
Инициатор проекта «Функциональные тренировки “Территория спорта. Многоборье”» — Марина Бондарева из города Пугачева Саратовской области. В проекте участвуют профессиональные тренеры, инструкторы и опытные спортсмены, которые проводят бесплатные занятия для детей и молодежи с учетом их возраста и уровня. Это приучает ребят к регулярным занятиям физкультурой и спортом, а открытые тренировки, соревнования и эстафеты дают стимул развиваться и совершенствоваться. Ребят также готовят к выполнению нормативов ВФСК «ГТО».
Выращивая будущее.
Одним из получателей гранта стал образовательный курс по инновационному сельскому хозяйству «Растения будущего», разработанный Анастасией Пухальской из Калининградской области.
Курс, который разработала Анастасия, открывает аграрные профессии для молодых людей с новой стороны — как современные и инновационные. Участники изучают сити-фермерство, гидропонику, аэропонику, применение беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта и программируемых устройств в аграрной сфере.
Программа включает теорию и практические занятия, кураторское сопровождение, работу с оборудованием, подготовку исследовательских материалов и подкасты с экспертами отрасли.
Следуй за мечтой.
«Росмолодежь. Гранты» — конкурс, направленный на поддержку инициатив молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, который проходит при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Конкурс имеет несколько направлений: гранты для физических лиц, для вузов, для участников из Северо-Кавказского федерального округа, а также гранты для НКО в сфере патриотического воспитания. Всего у конкурса 100 грантовых площадок и 18 номинаций.
Каждый грантополучатель — менеджер своего проекта. Необходимо не только иметь вдохновляющую идею, но и хорошо понимать, как распорядиться средствами на ее реализацию, а затем отчитаться о проделанной работе. На сайте grants.myrosmol.ru есть «Методические рекомендации по отчетности», где перечислены все требования к формам и перечню документов.
До 16 июля 2026 года можно подать небольшую социальную инициативу на конкурс «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты». Победители смогут получить поддержку в реализации своих проектов.