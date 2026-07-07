В Приморском сельском поселении на Дону построят водопровод

Строительство водопровода и очистных сооружений продолжается в Приморском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Всего предстоит проложить 14,2 км сетей водоснабжения, построить котельную мощностью 0,6 МВт, насосную станцию и блок очистных сооружений производительностью 2 тысячи кубометров в сутки. Техническая готовность объекта на сегодня — 20%.
Специалисты провели рекультивацию 3 тысяч квадратных метров плодородного слоя, разработали 900 метров траншей, выполнили гидроизоляцию железобетонных конструкций и бетонную подготовку основания для насосной станции. Ведутся армирование фундамента и монтаж плит ограждения. Завершить работы планируется в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.