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Группа журналистов газеты «Московский комсомолец» поощрена президентом Российской Федерации

Церемония награждения прошла 7 июля в редакции издания. По поручению Администрации Президента награжденных поздравил главный редактор «МК» Павел Гусев. Благодарственное письмо Президента РФ вручено обозревателю «МК» Александру Добровольскому. Он отмечен за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Журналистом подготовлены десятки исторических статей и очерков. Благодарность Президента РФ объявлена исполнительному директору рекламно-информационного агентства газеты «МК» Людмиле Гречкиной, а также редактору отдела силовых структур «МК» Сергею Вальченко. Они поощрены за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

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Церемония награждения прошла 7 июля в редакции издания. По поручению Администрации Президента награжденных поздравил главный редактор «МК» Павел Гусев.

Благодарственное письмо Президента РФ вручено обозревателю «МК» Александру Добровольскому. Он отмечен за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Журналистом подготовлены десятки исторических статей и очерков. Благодарность Президента РФ объявлена исполнительному директору рекламно-информационного агентства газеты «МК» Людмиле Гречкиной, а также редактору отдела силовых структур «МК» Сергею Вальченко. Они поощрены за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.