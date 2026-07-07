Актер из «Движения вверх» Кирилл Зайцев был замечен в Ярославле

Артист Кирилл Зайцев, которого хорошо знают по фильмам «Движение вверх», «Художник» и др., был замечен в сотнях километрах от столицы. Артист приехал в Ярославль на открытие кинофестиваль и, конечно, не смог затеряться в толпе, потому что он оказался самым высоким актёром на этом кинопразднике. Рост артиста 194 сантиметра, так что его было видно издалека. Журналисты гостя тут же обнаружили, взяли в оборот и расспросили о последних новостях из жизни. А ещё Кирилл периодически улыбался, так что некоторые поклонницы таяли. Смотрите видео.