В Ивановской области определили лучшую швею

Победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея» определили в Ивановской области, сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта региона. Конкурс проводится в соответствии с целями национального проекта «Кадры».
Победу одержала Елена Иванова из компании «ПО “Ланцелот”» — именно она представит регион на федеральном уровне в Нижнем Новгороде в октябре. Второе место заняла Наталья Батурина (ИП А. С. Кондратьева), третье — Светлана Муравьева из «Хоум стайл».
Отметим, что в конкурсе участвовали семь представительниц шести предприятий области. Участницы прошли тестирование и решили кейс-задачи. Также они продемонстрировали практические навыки по конструированию четырех видов манжет к рукавам мужской рубашки.
«У нас [в регионе] производится 95% всей российской медицинской марли, около 80% постельного белья, больше 60% спецодежды. Наши предприятия активно осваивают новые направления, внедряют инновации и поддерживают высокие стандарты качества. Подобные конкурсы, безусловно, способствуют росту компетенций кадров», — отметила директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Евгения Соколова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.