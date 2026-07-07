Школа вожатых Волгоградского педуниверситета вошла в число лучших в стране

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ВГСПУ) стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая школа вожатых» и вошел в топ-5 сильнейших команд страны, сообщили в областном комитете образования и науки. Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего на соревнования было подано 230 заявок. Методика подготовки в ВГСПУ строится вокруг образа вожатого как наставника, с акцентом на преемственность поколений и патриотическое воспитание. Школа вожатых вуза соединяет традиции пионерии и скаутского движения с современными практиками, в том числе Движения первых.
Университет выполняет функцию окружной базы подготовки вожатских кадров. В 2026 году ВГСПУ в пятый раз подряд стал победителем конкурсного отбора на обучение участников Российских студенческих отрядов по программе «Вожатый» — по итогам было трудоустроено 400 студентов.
Отметим, что летом 2026 года в лагерях Волгоградской области отдохнут около 92 тысяч школьников. Для ребят будут работать 652 организации, включая 29 загородных, пришкольные и спортивно-оздоровительные лагеря.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.