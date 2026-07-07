Известная по роли в «Эскортнице» Анна Старшенбаум вышла замуж в пижаме

Российская актриса Анна Старшенбаум, известная по роли в фильме «Эскортница», в понедельник, 6 июля, сообщила, что заключила брак с IT-специалистом и предпринимателем Даниилом Наумовым: пара расписалась в МФЦ. На одной из опубликованных фотографий девушка предстала в толстовке и пижамных брюках в клетку.
— Мы просто спустились в пижамах в ближайший МФЦ у дома и без очереди расписались. Свидетельство о браке оказалось нужно для подачи других документов, а так бы еще долго могли не фиксировать нашу любовь документально, — написала артистка в личном блоге.
1 июля 22-летняя актриса Полина Денисова, которая исполнила роль Сони в сериале «Папины дочки. Новые», рассказала, что выходит замуж. На одном из снимков Денисова запечатлена с женихом Антоном Рогачевым, о романе с которым стало известно зимой.
7 июня актер Гоша Куценко сообщил, что актриса Мария Порошина вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко. Артист отметил, что Бойко является надежным человеком.