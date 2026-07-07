Главные новости за 7 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

На могиле бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге 7 июля открыли памятник. Это произошло спустя ровно год после самоубийства господина Старовойта. Памятник начали устанавливать еще в середине мая, но до сегодняшнего дня его закрывал навес. Монумент представляет собой дверь высотой около 3 м.