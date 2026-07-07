Активные москвичи оценят площадки фестиваля «Театральный бульвар»

В этом году фестиваль проводится на традиционных пространствах на Покровском и Чистопрудном бульварах, а также на впервые открывшихся сценах на Пушкинской набережной в Парке Горького и Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». В программе — постановки коллективов из Абакана, Владивостока, Хабаровска, Тюмени и Смоленска, а также ведущих столичных театров.