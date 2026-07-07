Активные москвичи оценят площадки фестиваля «Театральный бульвар»

Голосование, которое позволит определить самые интересные площадки и лучшие форматы мероприятий международного фестиваля «Театральный бульвар», стартовало на платформе «Активный гражданин», работа которого соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.
В этом году фестиваль проводится на традиционных пространствах на Покровском и Чистопрудном бульварах, а также на впервые открывшихся сценах на Пушкинской набережной в Парке Горького и Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». В программе — постановки коллективов из Абакана, Владивостока, Хабаровска, Тюмени и Смоленска, а также ведущих столичных театров.
Участникам предстоит ответить на четыре вопроса: выбрать предпочтительные сцены, оценить оформление и атмосферу площадок, назвать самые интересные мероприятия, включая лекции, мастер-классы, творческие встречи, и вызывающие у них предпочтение театральные жанры. Отметим, что за участие начисляются баллы программы «Миллион призов».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.