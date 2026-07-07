В деревне Русское Пестово Новгородской области прошла велогонка

Соревнования устроили на лыжероллерной трассе. Самому юному их участнику исполнилось всего два года. Первыми на дистанцию 200 метров на беговелах вышли самые маленькие. Затем на дистанциях 1 и 3 км на велосипедах соревновались более опытные спортсмены.