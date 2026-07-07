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В деревне Русское Пестово Новгородской области прошла велогонка

Победители определялись в возрастных категориях.

Муниципальная велосипедная гонка прошла в деревне Русское Пестово Новгородской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Пестовского муниципального района.

Соревнования устроили на лыжероллерной трассе. Самому юному их участнику исполнилось всего два года. Первыми на дистанцию 200 метров на беговелах вышли самые маленькие. Затем на дистанциях 1 и 3 км на велосипедах соревновались более опытные спортсмены.

Победители определялись в возрастных категориях. В итоге среди самых юных участников велогонки 2022 года рождения и младше у мальчиков лидером стал Кирилл Пикин, а у девочек — Ксения Скулина. Среди самых старших участников у мужчин 1985 года рождения и старше победил Александр Федосеев, а среди женщин — Юлия Цветкова.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.