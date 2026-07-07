В Воронежской области суд аннулировал брак «чёрной вдовы» с участником СВО

Ведомство установило, что в октябре 2024 года в местном ЗАГСе был заключён брак, и в тот же день 63-летний мужчина подписал контракт о службе в зоне СВО. При этом родственники бойца не знали о его супруге, он не проживал с ней совместно и ранее никогда не рассказывал о желании жениться.