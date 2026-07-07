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В Воронежской области суд аннулировал брак «чёрной вдовы» с участником СВО

В Воронежской области суд аннулировал брак «чёрной вдовы», с участником специальной военной операции. Мужчина был старше своей супруги на 24 года, сообщила региональная прокуратура.

Источник: Life.ru

Ведомство установило, что в октябре 2024 года в местном ЗАГСе был заключён брак, и в тот же день 63-летний мужчина подписал контракт о службе в зоне СВО. При этом родственники бойца не знали о его супруге, он не проживал с ней совместно и ранее никогда не рассказывал о желании жениться.

По данным прокуратуры, женщина заключила брак с целью получения социальных выплат за мужа-военнослужащего. После проверки надзорное ведомство добилось аннулирования союза в суде. «Чёрная вдова» обжаловала решение, однако вышестоящая инстанция оставила приговор в силе.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников заявил, что ВСУ формируют подразделения из женщин, мотивированных местью и выплатами, похожие на «чёрных вдов», и эти женщины могут участвовать не только в боях, но и в пытках пленных, а также в работе с «чёрными трансплантологами». Он назвал это военным преступлением, требующим расследования.

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