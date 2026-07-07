Сборная Чувашии по маунтинбайку выиграла Спартакиаду учащихся

Юношеская сборная Чувашской Республики стала лучшей в командном зачете финала XIII Спартакиады учащихся России по маунтинбайку, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли в поселке Слюдорудник в Челябинской области. В финале участвовали более 100 спортсменов возраста 14−16 лет из 20 регионов.
В первый день чувашские ребята уверенно выиграли эстафетную гонку (21 км) с результатом 1 час 2 минуты 42 секунды, опередив сборную Свердловской области на 24 секунды. Во второй день Полина Иванова победила в дисциплине «кросс-кантри» среди девушек на 14 км, а Евгения Адушева взяла бронзу. Среди юношей на 17,5 км второе место занял Ильяс Круглов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.