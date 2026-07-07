На 90-м году ушла из жизни доцент Пермского университета Ирада Аликина

Девушка закончила университет с отличием. В 1959 году её по распределению направили в Уральское управление гидрометслужбы. Несколько лет подряд Ирада Аликина находилась на должности инженера-синоптика на авиаметеостанции в Кудымкаре. Затем трудилась в в городском гидрометеобюро.