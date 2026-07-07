На 90-м году ушла из жизни доцент Пермского университета Ирада Аликина

Доцент кафедры метеорологии и охраны атмосферы Пермского университета Ирада Аликина ушла из жизни в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.
Ирада Якубовна родилась 13 декабря 1936 года в Казани. Её детство и юность пришлись на тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Окончив среднюю школу, она поступила в Казанский госуниверситет, выбрав специализацию «метеорология»: в приёмной комиссии ей пообещали, что выпускников ждут полёты на самолётах.
Девушка закончила университет с отличием. В 1959 году её по распределению направили в Уральское управление гидрометслужбы. Несколько лет подряд Ирада Аликина находилась на должности инженера-синоптика на авиаметеостанции в Кудымкаре. Затем трудилась в в городском гидрометеобюро.
В 1963 году молодого специалиста избрали ассистентом кафедры метеорологии Пермского университета.
«Ираида Якубовна прошла путь от ассистента до одного из ведущих сотрудников кафедры метеорологии и охраны атмосферы. В 1971 году она защитила кандидатскую диссертацию. За время работы на кафедра Ирада Якубовна издала около 70 статей», — рассказывают в вузе.
Помимо учебной программы Ирада Аликина вела большую организационную работу. Она была куратором учебных групп, занималась со студентами научными исследованиями. В 2005 году вышло её учебное пособие (в соавторстве с П. В. Смирновым) — «Авиационная метеорология».
Уже будучи пенсионеркой, Ирада Якубовна продолжала интересоваться жизнью кафедры, она посещала университетские мероприятия.
Коллеги рассказывают, что она была не только специалистом высокого уровня, но и добрым и отзывчивым другом.
«Мы разделяем скорбь родных и близких Ирады Якубовны. Нам будет не хватать её чуткого голоса, удивительной скромности и жизнелюбия», — говорят в пермском вузе.
Прощание с Ирадой Аликиной будет проходить в Перми в среду, 8 июля. Всех, кто хотел бы проводить её в последний путь, просят к 13:00 подойти в храм Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (по улице Марии Загуменных, 59а).
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в июне в Перми в свой 86-й день рождения скончался доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» Пермского Политеха Артур Бухалов. Он проработал на этой должности до 2020 года.