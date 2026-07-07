Номинал Пушкинской карты может увеличиться: о какой сумме идет речь

Минкультуры РФ предложило повысить лимит Пушкинской карты до семи тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на сайте проектов нормативных актов.
«Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства, который предлагает следующие решения 2) увеличение лимита карты программы “Пушкинская карта” до 7 тысяч рублей», — следует из текста пояснительной записки.
Ведомство также хочет включить в карту подлимит на сумму двух тысяч рублей для приобретения билетов на цирковые шоу.
Если проект будет одобрен, то данные меры начнут действовать уже с 1 сентября текущего года.
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