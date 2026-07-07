Shot: Около тысячи змей уползли из ферм и покусали жителей деревень в Китае

Более тысячи змей уползли из ферм в Китае и покусали жителей деревень — есть риск того, что они могут добраться до районов, где отдыхают туристы. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил Shot.
Рептилии оказались на свободе в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Там расположены змеиные фермы, но из-за опасной ситуации на водохранилищах низинные районы затопило и змеи уползли.
Большинство из них не представляют опасности, но в их числе есть и ядовитые кобры. По словам главы сельского совета Дэнвэй в поселке Юньбао, одного жителя уже укусила змея, ему оказывают помощь.
По словам местных, от рептилий пострадали еще несколько человек, им не хватает качественной помощи медиков и лекарств.
Как отмечают эксперты, большинству этих змей грозит гибель на свободе, так как основная доля разводимых видов обитает в лесах, а длительное пребывание в воде их убивает, уточнили в публикации.
Ранее в Польше турист, который гулял по лесу, обнаружил потерянного эму, который убежал туда, испугавшись салюта на Новый год. Птица была «спокойной», и ее благополучно вернули владельцу.