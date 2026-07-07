Глава СПЧ предложил изучить необходимость запрета соцсетей для детей

«Это не означает, что надо немедленно, опираясь на этот или подобные опросы, что-то запрещать и шашкой все рубить», — сказал Фадеев. По его мнению, сначала надо изучить, что вредно, с какого возраста вредно, а что может быть полезно и какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны. «Здесь первым шагом даже не дискуссия нужна, а очень серьезный научный анализ», — сказал глава СПЧ.