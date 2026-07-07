Глава СПЧ предложил изучить необходимость запрета соцсетей для детей

Проведенный Советом по правам человека 1 июля в Telegram опрос, посвященный ограничению детям доступа в соцсети, а также другие подобные опросы показывают, что «взрослые люди относятся с напряжением к социальным сетям, к участию детей в социальных сетях», сказал РБК председатель СПЧ Валерий Фадеев.
«Это не означает, что надо немедленно, опираясь на этот или подобные опросы, что-то запрещать и шашкой все рубить», — сказал Фадеев. По его мнению, сначала надо изучить, что вредно, с какого возраста вредно, а что может быть полезно и какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны. «Здесь первым шагом даже не дискуссия нужна, а очень серьезный научный анализ», — сказал глава СПЧ.
В опросе в Telegram-канале СПЧ приняли участие 6510 человек. Более половины (53%) поддержали полный запрет на пользование соцсетями детям до 15−16 лет; 35% — выступили против запрета, но за ужесточение доступа (согласие родителей и/или ограничение времени); 12% были против каких-либо ограничений.
Валерий Фадеев обратил внимание на сложность введения цифровых запретов, приведя в пример дискуссию о запрете использования ИИ в школах. «Вот говорят, давайте запретим ИИ в школах, так они [школьники] придут домой и там будут использовать нейросети», — сказал он.
Проведенный в апреле опрос АЦ ВЦИОМ показал: если в России будут устанавливать возрастные ограничения для социальных сетей, то, по мнению большинства россиян, разрешить детям пользоваться ими самостоятельно стоит с 16−18 лет. Так ответили 43% опрошенных аналитическим центром ВЦИОМ. Еще 38% сказали, что ограничения были бы целесообразны до 13−15 лет. Таким образом большинство россиян посчитали приемлемым порог 15 лет, подсчитали аналитики ВЦИОМа.
Ограничения на доступ детей к социальным сетям ввели по меньшей мере в девяти странах. Первым ограничения ввело правительство Австралии. За нарушение введенных норм для технологических компаний предусмотрели штрафы до 50 млн австралийских долларов ($33 млн). Дети почти сразу начали обходить запрет. Они обманывают систему сканирования лица, например, «спрятав зубы и сморщив лицо». Родители, чьи дети честно проходили проверку и утратили аккаунт, жаловались, что их ребенок оказался в изоляции.