На проспекте Авиастроителей в Ульяновске завершают укладку асфальта

Укладку верхнего слоя асфальта завершают на проспекте Авиастроителей в Ульяновске, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты обновляют участок дороги между улицами Генерала Тюленева и Академика Филатова. Протяженность ремонтируемого отрезка — около 1,2 км.
Ранее на данном участке заменили бордюрный камень и восстановили люки дождеприемных колодцев. Сейчас специалисты обустраивают там тротуар. Позже они смонтируют освещение, разместят новые остановочные павильоны и светофоры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.