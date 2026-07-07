Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проспекте Авиастроителей в Ульяновске завершают укладку асфальта

Специалистам предстоит смонтировать там освещение, разместить остановочные павильоны и светофоры.

Укладку верхнего слоя асфальта завершают на проспекте Авиастроителей в Ульяновске, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты обновляют участок дороги между улицами Генерала Тюленева и Академика Филатова. Протяженность ремонтируемого отрезка — около 1,2 км.

Ранее на данном участке заменили бордюрный камень и восстановили люки дождеприемных колодцев. Сейчас специалисты обустраивают там тротуар. Позже они смонтируют освещение, разместят новые остановочные павильоны и светофоры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.