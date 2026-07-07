В Калининградском зоопарке умерла бегемот Миля

Ветеринарные врачи попытаются выявить первоначальные причины, однако, они могут быть самыми разными, накапливаемыми годами. Тем не менее, мы сдали в лабораторию все возможные анализы на инфекционные и не инфекционные болезни, которые могли привести к такому исходу. Конкретика будет после анализов и консультаций со специалистами из других зоопарков, в том числе зарубежных, ведь лечение таких экзотических животных — большая редкость в нашей стране, — рассказали в зоопарке.