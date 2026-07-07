В Калининградском зоопарке умерла бегемот Миля. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.
Самка бегемота умерла в понедельник, 6 июля. Первичный диагноз — инородное тело в кишечнике — не подтвердился. Причиной смерти стала патология печени и почечная недостаточность. Кроме того, у неё обнаружили серьёзные изменения в поджелудочной железе и лёгких.
Ветеринарные врачи попытаются выявить первоначальные причины, однако, они могут быть самыми разными, накапливаемыми годами. Тем не менее, мы сдали в лабораторию все возможные анализы на инфекционные и не инфекционные болезни, которые могли привести к такому исходу. Конкретика будет после анализов и консультаций со специалистами из других зоопарков, в том числе зарубежных, ведь лечение таких экзотических животных — большая редкость в нашей стране, — рассказали в зоопарке.
Согласно предварительному исследованию, состояние Мили являлось хроническим. Оно нарастало длительное время, но протекало бессимптомно — проявилось только в термальной стадии, когда спасти животное уже не могли. Похожая ситуация была с орангутаном Бенджамином.
«Тогда специалисты, с которыми мы консультировались, объясняли такую стремительную смерть большой жизненной силой крупных животных: у гигантов вроде Мили и Бенджамина такие крепкие организмы, что болезни очень долго могут не проявлять себя, постепенно подтачивая их и проявляясь в последний момент, не давая людям ни одного шанса на спасение животного», — заключили в зоопарке.
О плохом самочувствии 25-летнего бегемота стало известно 19 июня. У животного пропал аппетит и появились боли в животе. Миле кололи обезболивающие и пытались давать лекарства «через особые вкусняшки». Сотрудники учреждения находятся на связи со специалистами по крупным тропическим животным.
Ветврачи отмечали, что особого прогресса в лечении нет, но и значительных ухудшений не наблюдали. Основным предположением стало попадание в организм инородного тела. Операция и обследование были невозможны из-за специфики животного.
Бегемот является символом и логотипом калининградского зоопарка. В учреждении содержатся 25-летняя самка Миля и 35-летний самец Глясик. Зимой они живут в зимнем павильоне, а в тёплое время года находятся в уличном вольере.