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Названа причина смерти музыканта ансамбля «Песняры» Мисевича

Один из основателей легендарных «Песняров» Владислав Мисевич ушёл из жизни, предположительно, из-за оторвавшегося тромба.

Один из основателей легендарных «Песняров» Владислав Мисевич ушёл из жизни, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Музыкант скончался в Минске на 82-м году жизни. Обстоятельства последнего вечера рассказал его коллега Валерий Дайнеко порталу Onliner.

По словам Дайнеко, супруга Мисевича рассказала, что вечером артист катался на роликах, затем вернулся домой, принял контрастный душ и внезапно почувствовал себя плохо. Медики спасти его не смогли. Дайнеко отметил, что до самого последнего дня Владислав держал отличную физическую форму: зимой — лыжи и коньки, летом — ролики.

Прощание с музыкантом состоится в четверг. Родные ожидают прилёта его единственной дочери Каролины, которая сейчас находится за границей.

Мисевич родился в Оренбурге, играл в «Песнярах» почти четверть века. Он носил звание заслуженного артиста Белорусской ССР и оставил после себя книгу мемуаров «Песняры». Я роман с продолженьем пишу".