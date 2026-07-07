Названа причина смерти музыканта ансамбля «Песняры» Мисевича

По словам Дайнеко, супруга Мисевича рассказала, что вечером артист катался на роликах, затем вернулся домой, принял контрастный душ и внезапно почувствовал себя плохо. Медики спасти его не смогли. Дайнеко отметил, что до самого последнего дня Владислав держал отличную физическую форму: зимой — лыжи и коньки, летом — ролики.