Экспортеров с Южного Урала приглашают на выставку в Алма-Ате

Представителей малого и среднего бизнеса Челябинского области приглашают на выставку «Нефть и Газ» KIOGE 2026, сообщили в региональном министерстве международного и межрегионального сотрудничества. Поддержка экспортеров отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Мероприятие пройдет с 30 сентября по 2 октября в Алма-Ате (Казахстан). Оно входит в число крупнейших отраслевых событий в Центральной Азии. Выставка объединит ведущих производителей, поставщиков оборудования и сервисные компании.
Южноуральские экспортеры смогут принять участие в мероприятии, разместив свои товары и услуги на коллективном стенде. При этом они освобождаются от затрат на застройку, аренду площади и регистрационный сбор. Предприятия несут расходы только за командирование своих сотрудников. Заявки на участие в мероприятии принимают до 10 июля 2026 года включительно по ссылке. Предоставить оригиналы документов нужно будет в Агентство международного сотрудничества Челябинской области.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.