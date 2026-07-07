Экспортеров с Южного Урала приглашают на выставку в Алма-Ате

Южноуральские экспортеры смогут принять участие в мероприятии, разместив свои товары и услуги на коллективном стенде. При этом они освобождаются от затрат на застройку, аренду площади и регистрационный сбор. Предприятия несут расходы только за командирование своих сотрудников. Заявки на участие в мероприятии принимают до 10 июля 2026 года включительно по ссылке. Предоставить оригиналы документов нужно будет в Агентство международного сотрудничества Челябинской области.