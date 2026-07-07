Российский блогер назвал Дели местом, где «готовят возле туалета»

Российский тревел-блогер, путешествующий по Индии, поделился негативными впечатлениями от организации уличного питания в городе Дели, где находится столица страны Нью-Дели. В своем видеоролике автор показал процесс приготовления пищи на прилавках Мейн Базара в Дели, обратив внимание на вопиющие нарушения санитарных норм.
На кадрах запечатлены точки общепита, где женщины готовят еду на открытых прилавках, расположенных в непосредственной близости от общественных мужских туалетов. Блогер отметил крайне низкий уровень гигиены в местах приготовления пищи и подчеркнул, что подобные условия несут серьезные риски для здоровья туристов и местных жителей.
— Такое возможно только в Индии, — резюмировал блогер.
Путешественница и блогерша Наталья после поездки в Германию рассказала, что в местных продуктовых магазинах царит «бардак» с ценами, что крайне роднит страну с Россией. Она уточнила, что там стоимость товаров на прилавке и кассе может отличаться. По словам туристки, в то же время между немецкими и российскими супермаркетами есть заметная разница.
Урбанист и блогер Илья Варламов* рассказал о путешествии в Японию и отметил непростой нрав местных жителей, которые не очень рады приезжающим туристам. Путешествие в Страну восходящего солнца для граждан России нередко становится культурным шоком, так как она сильно отличается от любой другой страны. По словам блогера Елены, там «все кажется нереальным».
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.