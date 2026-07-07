Российский блогер назвал Дели местом, где «готовят возле туалета»

Путешественница и блогерша Наталья после поездки в Германию рассказала, что в местных продуктовых магазинах царит «бардак» с ценами, что крайне роднит страну с Россией. Она уточнила, что там стоимость товаров на прилавке и кассе может отличаться. По словам туристки, в то же время между немецкими и российскими супермаркетами есть заметная разница.