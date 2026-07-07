Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский блогер назвал Дели местом, где «готовят возле туалета»

Российский тревел-блогер, путешествующий по Индии, поделился негативными впечатлениями от организации уличного питания в городе Дели, где находится столица страны Нью-Дели. В своем видеоролике автор показал процесс приготовления пищи на прилавках Мейн Базара в Дели, обратив внимание на вопиющие нарушения санитарных норм.

Российский тревел-блогер, путешествующий по Индии, поделился негативными впечатлениями от организации уличного питания в городе Дели, где находится столица страны Нью-Дели. В своем видеоролике автор показал процесс приготовления пищи на прилавках Мейн Базара в Дели, обратив внимание на вопиющие нарушения санитарных норм.

На кадрах запечатлены точки общепита, где женщины готовят еду на открытых прилавках, расположенных в непосредственной близости от общественных мужских туалетов. Блогер отметил крайне низкий уровень гигиены в местах приготовления пищи и подчеркнул, что подобные условия несут серьезные риски для здоровья туристов и местных жителей.

— Такое возможно только в Индии, — резюмировал блогер.

Путешественница и блогерша Наталья после поездки в Германию рассказала, что в местных продуктовых магазинах царит «бардак» с ценами, что крайне роднит страну с Россией. Она уточнила, что там стоимость товаров на прилавке и кассе может отличаться. По словам туристки, в то же время между немецкими и российскими супермаркетами есть заметная разница.

Урбанист и блогер Илья Варламов* рассказал о путешествии в Японию и отметил непростой нрав местных жителей, которые не очень рады приезжающим туристам. Путешествие в Страну восходящего солнца для граждан России нередко становится культурным шоком, так как она сильно отличается от любой другой страны. По словам блогера Елены, там «все кажется нереальным».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.