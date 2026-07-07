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На Алтае при господдержке открыли мастерскую по производству автодомов

Владелица предприятия заключила соцконтракт.

Мастерскую по производству и доработке прицепов-автодомов открыли в селе Зудилово в Алтайском крае. Это стало возможным, поскольку местная жительница Екатерина Воронкова заключила социальный контракт по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве соцзащиты.

Девушка учится на сварщика в Новоалтайском лицее профессионального образования. Узнав о возможности получить государственную поддержку, она разработала бизнес-план и заключила социальный контракт. На полученные 350 тысяч рублей Екатерина приобрела оборудование: сварочный инвертор, аккумуляторный фрезер, шлифмашину, краскопульт и торцовочную пилу.

В мастерской девушка занимается изготовлением прицепов-автодомов, а также их дооснащением, ремонтом и обслуживанием. На сегодняшний день Екатерина уже выполнила свой первый заказ.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.