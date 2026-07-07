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Государственные СМИ Венгрии прекратили вещание и извинились за «годы лжи»

Главный новостной портал и официальный сайт венгерского государственного вещателя MTVA приостановили свое вещание по решению руководства страны. Оно связано с обвинениями в их адрес в многолетней пропаганде в поддержку бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило агентство Bloomberg.

Главный новостной портал и официальный сайт венгерского государственного вещателя MTVA приостановили свое вещание по решению руководства страны. Оно связано с обвинениями в их адрес в многолетней пропаганде в поддержку бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило агентство Bloomberg.

На сайте вещателя появилось сообщение, в котором MTVA извинилось за свою редакционную политику при Орбане.

— Общественное СМИ не должно лгать. Просим прощения за то, что долгие годы все же делали это! Общественное СМИ сейчас преобразуется, чтобы в будущем стать независимым и заслуживающим доверия. Информационная служба временно приостановлена. Оставайтесь с нами! — говорится на сайте вещателя.

Текущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал приостановку работы вещателя «историческим днем».

— Сегодня закончилась трансляция пропаганды в средствах массовой информации. Они лгали ночью, они лгали днем, они лгали на всех частотах. Теперь все кончено, — написал глава венгерского правительства на своей странице в соцсети X.

13 июня Петер Мадьяр обвинил прошлое правительство во главе с Виктором Орбаном во лжи избирателям по вопросу миграционной политики. По словам политика, Орбан готовился впустить в страну сотни тысяч мигрантов.

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