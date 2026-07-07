Государственные СМИ Венгрии прекратили вещание и извинились за «годы лжи»

— Общественное СМИ не должно лгать. Просим прощения за то, что долгие годы все же делали это! Общественное СМИ сейчас преобразуется, чтобы в будущем стать независимым и заслуживающим доверия. Информационная служба временно приостановлена. Оставайтесь с нами! — говорится на сайте вещателя.