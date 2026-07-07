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Международный союз биатлонистов отказался возвращать россиян вопреки решению МОК

Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении отстранения российских спортсменов остается неизменной вопреки обновленным рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС рассказал глава IBU Олле Далин.

Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении отстранения российских спортсменов остается неизменной вопреки обновленным рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС рассказал глава IBU Олле Далин.

«Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать», — подчеркнул Олле Далин.

В настоящее время в Спортивном арбитражном суде ведется делопроизводство по иску Союза биатлонистов России с требованием снять отстранение с российских спортсменов. Ограничения длятся с весны 2022 года.

7 июля исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать россиян до международных состязаний. В марте 2023-го головная организация смягчила позицию, допустив представителей стран в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, запретив участие в командных дисциплинах и введя ряд дополнительных фильтров. Теперь МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без необходимости рассматривать каждого атлета на критерии нейтральности в индивидуальном порядке.