Международный союз биатлонистов отказался возвращать россиян вопреки решению МОК

7 июля исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать россиян до международных состязаний. В марте 2023-го головная организация смягчила позицию, допустив представителей стран в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, запретив участие в командных дисциплинах и введя ряд дополнительных фильтров. Теперь МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без необходимости рассматривать каждого атлета на критерии нейтральности в индивидуальном порядке.