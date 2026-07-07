Из-за наводнения в Китае почти тысяча змей ползают по улицам и кусают людей

Ранее врач Марина Бережная рассказала, что делать при укусе змеи. Она рекомендовала промыть место укуса водой, накрыть чистой повязкой и меньше двигаться, чтобы яд не распространялся по организму. И, конечно же, как можно скорее обратиться за медицинской помощью.