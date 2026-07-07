Из-за наводнения в Китае почти тысяча змей ползают по улицам и кусают людей

В результате наводнения в городе Хэнчжоу на востоке Китая с территории змеиной фермы сбежали около 900 рептилий, часть из которых относится к ядовитым видам, включая кобр. Об этом сообщает Sohu.
Портал пишет, что уже зафиксированы нападения рептилий на людей. Например, в деревне по соседству Дэнвэй одна из змей уже напала на местного жителя, пострадавшего экстренно направили в больницу для оказания помощи.
Глава местного сельсовета рассказал, что причиной разгулявшихся змей является тайфун, который прорвал плотину водохранилища. В результате потоки воды разрушили специализированную ферму в поселке Юньбяо, откуда и пропало большинство рептилий.
Представитель администрации постарался успокоить граждан, отметив, что не все сбежавшие змеи представляют угрозу для человека. Власти организовали эвакуацию около 54 тысяч жителей пострадавшего от наводнения округа. По последним данным, жертвами стихии стали как минимум четыре человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Ранее врач Марина Бережная рассказала, что делать при укусе змеи. Она рекомендовала промыть место укуса водой, накрыть чистой повязкой и меньше двигаться, чтобы яд не распространялся по организму. И, конечно же, как можно скорее обратиться за медицинской помощью.